Las juezas señalaron que no hay motivos para sospechar que Zannini vaya a fugarse o a entorpecer la investigación. Descartaron el argumento de las "relaciones residuales"por su paso por el gobierno de Cristina Kirchner. "Zannini no posee vinculación con la oficina que antes ocupó o con ninguna otra del Poder Ejecutivo Nacional. No puede inferirse, entonces, que detenta un poder residual de influencia que le permita obstaculizar la marcha del proceso, cuando no tiene ningún nexo con funcionarios de la administración actual, ni acceso a documentación oficial", explicaron.