Acerca de la relación con los estatales, el Ministro resaltó que también mantienen diálogo con el resto de los gremios, al expresar que buscan "dejar a todas las partes conformes con el tema de los salarios". "Gobernamos para 16 millones de personas, no solo para los que están sentados a la mesa negociando, y no podemos comprometernos a pagar algo que no podemos porque no hay abundancia para repartir", concluyó.