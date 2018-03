Vidal tomó la decisión de no hablar en público hasta que la negociación paritaria no culmine. O hasta que Baradel no anuncie una huelga docente y su posible extensión a nivel nacional. Sin embargo, eso no significa que no esté trabajando en dos direcciones simultáneas. Una: para intentar acordar, y evitar la huelga que se viene. Dos: para poner en evidencia las acciones de los líderes sindicales que van en contra de la calidad de la educación y el sentido común.