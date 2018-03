¿Qué decía años atrás del ex secretario de Comercio y del camionero? A uno lo zarandeaba por no mandar las "chicas coquetas del Indec" a visitar las "cloacas de cielo abierto y las villas de emergencia" del Conurbano. Al otro le reprochaba su indiferencia después de haber compartido campañas juntos. "Me decepcionó", cacheteó.