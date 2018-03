En uno de los paneles, se recuerda que "el 23 de diciembre de 1999, los jueces (de la Corte Suprema de Justicia) señalaron que el atentado había sido organizado y perpetrado por el grupo terrorista Hezbollah, autodenominado 'Partido de Dios'", y que el 13 de diciembre de 2006 "el máximo tribunal emitió una resolución para establecer la imprescriptibilidad de la causa", por lo que se reiteraron las órdenes de captura contra los sospechosos de haber planificado el ataque. "No más terrorismo, no más impunidad, no más odio", se ruega.