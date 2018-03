"Toda Europa está en crisis y todos los países en estado de emergencia pero en Argentina existe un estado de emergencia y no hacemos nada" alertó De Diego, que celebró: "Los proyectos del Gobierno son buenos". Y se anticipó a las críticas: "Las pautas salariales de los convenios colectivos son derechos pero cualquier convenio que los sustituya permite el cambio en otras condiciones, no son derechos adquiridos, la cláusula anterior no es un derecho adquirido, todo convenio se puede modificar en perjuicio del trabajador", avisó y puso como ejemplo positivo el acuerdo en Vaca Muerta .