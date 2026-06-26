Honduras solicita período de gracia para beneficiarios del TPS ante posible cancelación del programa

Más de 50 mil hondureños dependen actualmente del TPS. (FOTO: Blogs Unah)

El Gobierno de Honduras solicitó a las autoridades estadounidenses un período de gracia para los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), con el objetivo de brindar tiempo adicional a miles de hondureños para regularizar su situación migratoria ante una eventual cancelación del programa.

La información fue confirmada por el embajador de Honduras en Estados Unidos, Roberto Flores Bermúdez, quien explicó que la gestión surge tras la reciente decisión de la Corte Suprema estadounidense que fortaleció las facultades del gobierno federal para revocar programas de protección temporal.

El diplomático señaló que la petición tiene un enfoque humanitario y busca proteger a miles de familias hondureñas que han construido su vida en territorio estadounidense.

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“Se trata de un aspecto humanitario, estamos hablando de familias, de niños”, manifestó el embajador.

Preocupación por más de 50 mil hondureños

Las autoridades hondureñas mantienen preocupación por el futuro de más de 50 mil connacionales que actualmente dependen del TPS para residir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

El reciente fallo de la Corte Suprema relacionado con beneficiarios del TPS de Haití y Siria ha generado incertidumbre entre los hondureños amparados por el programa.

Las autoridades mantienen conversaciones diplomáticas sobre el futuro del programa. (FOTO: HRN)

Diversos especialistas en migración consideran que la decisión judicial podría abrir la puerta para futuras revisiones de otros programas de protección temporal.

Ante este escenario, la Cancillería hondureña comenzó a coordinar acciones diplomáticas destinadas a proteger a los compatriotas que podrían verse afectados.

Gobierno coordina estrategia diplomática

Flores Bermúdez indicó que, tras conocerse el fallo judicial, se realizaron consultas con el presidente Nasry Asfura, la canciller Mireya Agüero y otras dependencias de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

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El objetivo de estas reuniones fue definir una estrategia diplomática conjunta para abordar el tema con las autoridades estadounidenses.

El Gobierno hondureño busca una salida humanitaria para los tepesianos. (FOTO: HRN)

El embajador explicó que Honduras ya solicitó formalmente una reunión con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) para plantear la situación.

Sin embargo, hasta el momento no se ha recibido una respuesta oficial por parte de las autoridades estadounidenses.

Un período de gracia con enfoque humanitario

La propuesta presentada por Honduras busca que, en caso de una eventual cancelación del TPS, los beneficiarios puedan disponer de un tiempo razonable para resolver asuntos pendientes.

El embajador explicó que el período de gracia solicitado permitiría a los beneficiarios del TPS resolver asuntos fundamentales antes de una eventual cancelación del programa, entre ellos el pago de viviendas e hipotecas, compromisos financieros pendientes, la continuidad educativa de sus hijos, tratamientos médicos en curso y la búsqueda de alternativas que les permitan regularizar su situación migratoria en Estados Unidos.

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“Estamos hablando de personas que han vivido durante muchos años en Estados Unidos y que necesitan tiempo para organizar su situación familiar”, explicó el diplomático.

¿Qué es el TPS?

El Estatus de Protección Temporal (TPS) es un programa migratorio que permite a ciudadanos de determinados países permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos cuando sus naciones enfrentan situaciones extraordinarias.

Honduras recibió este beneficio tras el devastador paso del huracán Mitch en 1998, desastre que dejó miles de víctimas y graves daños en el país.

Desde entonces, el programa ha sido renovado en múltiples ocasiones por distintas administraciones estadounidenses.

Durante más de dos décadas, miles de hondureños han formado familias, adquirido viviendas, establecido negocios y contribuido a la economía estadounidense.

El embajador Roberto Flores Bermúdez confirmó las gestiones ante Estados Unidos. (FOTO: HCH)

Incertidumbre entre los tepesianos

Las recientes decisiones judiciales en Estados Unidos han generado preocupación entre las comunidades migrantes beneficiadas por programas de protección temporal.

Organizaciones de hondureños en Estados Unidos han solicitado al Gobierno mantener una defensa activa del TPS y explorar alternativas migratorias permanentes para los beneficiarios.

Especialistas advierten que una eventual cancelación del programa tendría un fuerte impacto económico y social tanto en Estados Unidos como en Honduras.

Las remesas enviadas por los migrantes representan uno de los principales motores de la economía hondureña.

Mientras tanto, la Cancillería continúa las gestiones diplomáticas y mantiene contacto con las organizaciones de hondureños en Estados Unidos para dar seguimiento a la situación.

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