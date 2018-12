Durante la mañana del lunes, su abogado Alejandro Rúa publicó en sus redes sociales un mensaje que le transmitió el ex canciller: "Viajo a USA por el tratamiento experimental contra el cáncer. Me voy pensando en la causa AMIA. Pienso que hubo 85 víctimas, más de 200 heridos. Hoy sólo dos individuos me acusan por traición a la Patria y esos dos más la DAIA por encubrimiento. No sé qué me duele más, si saber del cáncer o la ofensa escuálida de la acusación. Duele todo duele demasiado".