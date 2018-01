La prisión tiene varias aristas. Para los que leímos Un día en la vida de Iván Denísovich, esto es un paraíso. Pero son condiciones de detención muy duras, muy duras. El afuera no existe para vos. Convivís con ocho personas que no conocías antes y no tenés tiempo para desarrollar el rol de cada uno, como pasa en la familia o en el grupo de amigos. Lo primero que uno debe hacer es entender que está ahí y no se va a ir al día siguiente. Los que se ponen ansiosos, pierden.