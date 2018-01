Fuera de las frases de cortesía, Massa cree que al gobierno se le va a caer "la careta" menos tarde que pronto, que será cuando el bolsillo apriete, posiblemente en marzo, y que no habrá excusa que sirva para que "la gente" en algún momento cambie el voto. Ante sus amigos, trata a Cambiemos de maniqueísta, por justificar sus políticas mirando hacia atrás y por eso considera que la oposición tiene que estar preparada para representar esa demanda. "El problema no son los nombres, sino los sujetos representados", suele repetir y recuerda a quienes insisten con la idea de un peronismo-todo-junto, que él quiso ir a internas en 2013 y en 2015 y no lo dejaron.