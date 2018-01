"Yo nunca me moví, siempre estoy adentro", comenta y se encoge de hombros. Cuando le preguntan si va a participar en la carrera peronista, Randazzo responde con una anécdota de los últimos días. Cuenta que estaba parado en la orilla y un joven que pasaba caminando lo reconoció y le reprochó: "Florencio, nos abandonaste". "¡Pero yo no me moví!", repite, y en la reiteración y en la exclamación se dejan ver la reafirmación de su distanciamiento con el kirchnerismo (convertido en Unidad Ciudadana) y la referencia a su futuro.