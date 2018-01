"El Gobierno argentino, ante una solicitud de carácter humanitario presentada hoy por los abogados del ex canciller Héctor Timerman, intervendrá ante la Embajada de los EEUU para obtener la concesión de un nuevo visado que permita al ex funcionario viajar a ese país para continuar con su tratamiento médico", señala el breve comunicado difundido por la Cancillería. Y, por último, agrega: "Cabe destacar que el ex canciller obtuvo del juez federal Santiago Torres la excarcelación en el proceso judicial que transcurre".