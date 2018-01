En el 2003, Carrió había dicho que Macri era uno de los "empresarios ligados al robo del país". En el 2008 fue un poco más suave: lo calificó solo de "incompetente". "You are stupid?", le dedicó una noche en el programa Desde el llano, de TN. En octubre del 2013, unos meses antes de la gestación de la alianza que terminaría con Macri en la Casa Rosada, "Lilita" volvió a cargar contra el PRO durante un debate de candidatos legislativos, frente a Juan Cabandié y Sergio Bergman. Cambiemos todavía no estaba en los planes de nadie. "Ellos no luchan contra la corrupción", se diferenció del rabino después de denunciar con nombre y apellido los negocios porteños del "juego y la obra pública" ligados a empresarios del riñón del líder del PRO.