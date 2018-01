Desde el punto de vista estrictamente económico Marcelo Elizondo, director de la consultora Desarrollo de Negocios Internacionales dijo a Infobae que "el 2017 arroja resultados mediocres en comercio internacional para Argentina". Así, remarcó que las exportaciones apenas crecen algo más de 1% y las importaciones crecen casi 20%. Tendremos un déficit comercial de unos 8.000 millones de dolares. Para Elizondo, varias son las causas que generan este resultado. Por un lado, problemas de competitividad interna (altos costos de producción, condiciones macroeconómicas aun no corregidas, insuficiencia en infraestructura, herencia de sobreregulaciones), por otro lado hay problemas microeconómicos (madurez tecnológica aun no alcanzada y muchas empresas argentinas que no han desarrollado estrategias internacionales acertadas y que no compiten en base a gerenación de valor sino a oportunidades coyunturales).