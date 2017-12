– ¿Usted lo dice por convicción ideológica, o porque se apoya en evidencias empíricas?

– Está demostrado: Hace 70 años que se aplica la misma receta del desastre del keynesianismo y de ser el quinto país más rico del mundo a principios del siglo pasado se cayó al puesto 59; y si llega a estallar una nueva crisis vaya saber a dónde nos van a buscar. Eso ocurre porque el multiplicador keynesiano es una tontería que surge de una construcción matemática inválida: suponga que tiene un ingreso de 100 que destina 80 a consumo y 20 a inversión, de ahí surge que el PBI es 5 veces el nivel de inversión; por tanto hay quien cree que si se aumenta el gasto público en infraestructura a 40% el PBI se eleva a 200. Es decir hay gente que compró que se descubrió la multiplicación de los panes, pero eso está en el campo Divino, no en el de la economía. ¿Cuál es el problema? que si aumenta el gasto público, el Estado la plata la saca o del cobro de más impuestos al sector privado; ya sea presente explícitos, o implícitos con inflación porque emitió dinero; o con impuestos futuros, con deuda. Por tanto, va a provocar caída del consumo privado y no va a lograr nada en términos netos. Y además, los impuestos generan un daño, porque no son pagos voluntarios, por eso se llaman impuestos, porque se imponen a la sociedad. Y además, no sólo quita incentivos a la inversión, sino que también implican un avance sobre las voluntades individuales, porque le están poniendo las manos en el bolsillo. Y nadie puede gastar la plata mejor que uno mismo, por eso es utópico que el Estado va a gastar de manera más eficiente, eso se llama Estado de Bienestar, pero nadie puede gastar mejor el dinero de otro en otro, porque no aprecia cuánto cuesta ganarlo, es decir debería llamar el Estado del Malestar. Y además, la productividad en el sector público es menor que en el sector privado.