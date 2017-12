Quizás lo más interesante es que Macri, en política, haya resultado por encima de las expectativas y, en economía, por debajo. En este segundo año, Macri abrió las sesiones ordinarias del Congreso con un planteo más confrontativo que su recordado llamado al "arte del acuerdo" del 2016, en función de la polarización con el kirchnerismo. Esta situación tuvo como consecuencia que, hasta la elección, en que la obtuvo un importante triunfo, sólo se aprobaron una decena de leyes de poca significación. Tras los comicios, el oficialismo impulsó en la Justicia las causas de corrupción contra el kirchnerismo y negoció reformas con los gobernadores y la CGT, y tuvo el impacto de "imponderables", como el conflicto mapuche y la desaparición del submarino ARA San Juan San Juan. No es un mal balance para un presidente no peronista, que no proviene de la política; por eso, con el viejo sistema de calificación numérica del colegio, creo que tendría un 7.