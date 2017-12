"Es un gobierno democrático, pero con un tinte autoritario muy importante y cada vez se notará más a medida que intentan seguir sacando las leyes que pretenden. No nos agradó para nada ver el Congreso militarizado. No se entiende la denuncia porque no hemos generado ningún complot y lo podemos probar muy fácilmente ante la Justicia. No tenemos miedos a estas denuncias", concluyó.