Otro de los puntos complejos para dar con la totalidad de los 3000 refugiados anunciados por Macri es que no hay un presupuesto adecuado que solvente el traslado y toda la apoyatura logística que este programa requiere. Desde la Unión Europea hubo especialistas que vinieron a la Argentina a colaborar con la capacitación para la recepción de los refugiados sirios. Pero no todas las provincias pueden recibirlos porque hay comunidades sirias que no cuentan con la estructura de salud, educación y asistencia mínima que requiere una familia.