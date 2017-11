Graciela Fernández Meijide, crítica del gobierno anterior y su política de derechos humanos y también de la gestión y el estilo kirchnerista, hizo advertencias sobre los tiempos actuales en la Justicia, aunque deslindó al Gobierno de la responsabilidad sobre el veloz avance y detenciones de ex funcionarios, entre ellos del ex ministro Julio De Vido y del ex vicepresidente Amado Boudou. Sobre el escenario del encuentro "Mujeres que trascienden" organizado por Infobae, remarcó que "la opinión pública a veces pide venganza más que justicia" y advirtió sobre el cambio en el Poder Judicial. "Por ahí se van de mambo, no me gustó la escena de la detención de (Amado) Boudou, que no hubiera sido antes indagado o ni hubiera estado en preventiva, esa cuestión de saltarse los procedimientos más allá de que existiera la convicción de que sea un chorro. Pero esa es la convicción de la opinión pública. Ojo, no somos los jueces".