Para no gastar mi espacio con links, no citaré mis notas en este diario explicando por qué ese concepto nunca funcionará. En una reciente declaración pública, el jefe de Gabinete ha dicho: "No hay desarrollo económico posible sin desarrollo social". El ministro sufre de dislexia económico-política, la frase adecuada es: no hay desarrollo social posible sin desarrollo económico. No habría que comprarse el propio relato.