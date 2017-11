El ex funcionario, que durante la jornada de ayer negó la acusaciones en su contra y aseguró que el ex presidente de la AFA Julio Grondona resolvía los detalles del programa Fútbol para Todos con el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, dirigente de extrema confianza de la ex presidenta Cristina Kirchner, fue sobreseido por la Cámara Federal a principios de año luego de haber sido procesado en el marco de la causa junto a ex jefes de Gabinetes como

Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina; los ex presidentes de la AFA, Julio Grondona (ya fallecido) y Luis Segura.