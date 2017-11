La mayoría de las juezas y jefas de los fiscales del mundo, que disertaron en la Pontificia Academia de Ciencias, también se pusieron de acuerdo en un punto que, en verdad, no suelen cumplirse en la mayoría de las naciones: "Las diferentes formas de trata y explotación, la prostitución, el usufructo de mujeres con fines reproductivos, el trabajo forzoso, el tráfico de órganos no son una cuestión de consentimiento, son una cuestión de justicia social", algo que no sobra en el planeta y mucho menos en los países en desarrollo, como la Argentina.