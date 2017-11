El voto del desafuero de Julio de Vido, que desencadenó su detención por la causa del yacimiento de Río Turbio, divide aguas en el espectro del justicialismo. La discusión se recalentó esta semana por las cartas que el ex ministro de Planificación envió desde la cárcel de Marcos Paz donde cuestionaba elípticamente a Cristina Kirchner por no defenderlo. La embestida la completó su mujer, Alessandra Minnicelli, al expresar su malestar porque la ex jefa de Estado ni siquiera llamó. "Me pareció inhumano, porque en otros momentos trágicos de mi vida y de mi familia levantó el teléfono", reclamó.