La ex titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) asegura, no obstante, tener respeto intelectual por la ex presidente. Los que aguardan que un "arrepentido" hable, por el momento, tendrán que esperar. Una cosa es el patético pase de facturas mediático entre los que supieron convivir glamorosos en la cubierta de la nave insignia del modelo y otra es ponerse a dar datos a la Justicia.