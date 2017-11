Desde el 10 de diciembre del 2015 la Argentina inició una nueva etapa, que está llena de dilemas. Los dilemas se llaman así porque no tienen solución, o porque cualquier salida que se les imagine tiene algún costo alto. La sucesión de detenciones de kirchneristas sin condena previa es uno de ellos. Mucha gente tiene todo el derecho a sentirse conmovida por lo que está ocurriendo: especialmente quienes denunciaron lo que ocurrió en momentos difíciles a un altísimo costo personal. Laura Muñoz, la ex mujer de Alejandro Vandenbroele, es una de esas heroínas. María Luján Rey, otra. Hablaron, denunciaron y fueron humilladas por un aparato de comunicación repleto de gente horrible, y respaldado por muchos de los militantes, políticos e intelectuales que hoy piden reglas republicanas. Se deben haber sentido solas muchas veces. ¿Cómo no se van a emocionar por lo que ocurre? ¿Cómo no van a brindar? Junto a ellos, aparece una turba de personajes menores, algunos de ellos anónimos, que piden venganza, sangre, tal vez como una compensación a lo que no hicieron, o no dijeron, cuando las cosas ocurrían.