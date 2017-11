-Promociones turísticas. Tanto el Ministerio de Turismo como el de Transporte y el gobierno porteño trabajan en estos días con empresas de turismo y con Aerolíneas Argentinas para que se otorguen paquetes de ofertas turísticas atractivas en los días de la cumbre del G20 y en la de OMC. "Sabemos que esto no es China pero, cuando hay incentivos, la gente huye", aclaró un funcionario de la Casa Rosada. Se refería así a la cumbre del G20 del 2016 que se realizó en la ciudad china de Hangzhou donde el gobierno de Xi Jinping obligó a los casi 10 millones de habitantes de ese lugar a salir de la ciudad durante los días de la reunión de presidentes. En rigor, el gobierno chino otorgó pases libres y promociones para "incentivar" el éxodo de vecinos. Para aquellos que no podían ir se les exigió salir sólo entre las 20 y las 0, para evitar el congestionamiento en las calles. Así, Hangzhou se convirtió en una "ciudad fantasma" y la cumbre del G20 se desarrolló sin inconveniente alguno. Claro que la Argentina no tiene un gobierno totalitario donde puede regular este tipo de controles y los porteños no son como los chinos.