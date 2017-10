El cuadro más amplio que plantean las provincias, en general, tiene que ver con sus apremios financieros. Es lo que transmiten, de manera preventiva, aún antes de sentarse a negociar con el gobierno nacional. Lo resume así un gobernador peronista antes sus allegados: "Mi principal problema no es la interna ni los planes para 2019. La cuestión es económica y lo único que no podría hacer es dejar que me asfixien financieramente".