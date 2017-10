A lo largo de un encuentro con funcionarios del Ministerio del Interior, de la ANSES y del Ministerio de Hacienda, los representantes de 13 gobernadores cuyas cajas jubilatorias no se ajustaron al sistema nacional realizaron una reunión técnica en la Casa Rosada. Se empezó así a concretar un acuerdo para poner en marcha un cruce de datos efectivo entre esas cajas provinciales y la ANSES. La intención del gobierno es unificar los datos del déficit en las cuentas de cada provincia y la base de datos de la ANSES para que no haya un desfasaje de montos entre lo que contabilizan las cajas previsionales del interior y los números que tiene la Nación. La estrategia buscada por la Casa Rosada no es menor: este año el Gobierno tuvo que cubrir el déficit de las cajas previsionales de las 13 provincias que aún no adhirieron al sistema nacional por un total de $14.000 millones. Tan solo en agosto y septiembre pasado el gobierno destinó $6.000 millones para cubrir ese agujero fiscal. Pero de ahora en adelante, la Casa Rosada quiere ordenar esas cuentas y avanzar en el futuro a un compromiso con los gobernadores para que adhieran al régimen nacional previsional. "Si no tenemos los números igualados y siguen las diferencias entre el déficit que cada uno registra será muy difícil caminar hacia un estado ordenado como el que prometió Macri", dijo un funcionario que estuvo en el encuentro.