También en Tierra del Fuego Cambiemos quedó abajo por no más de 200 votos. Allí ganó La Cámpora y tercero quedó el frente de la gobernadora Rosana Bertone, lejana al kirchnerismo, de diálogo con el Gobierno pero presidenta de un PJ local que puede abrir las puertas "para que vuelvan todos los que se fueron". No los irá a buscar, aclara, pero podría recibirlos. Ella misma para el 2019 no sabe qué hará. Sondea en forma permanente su imagen, alta a pesar de la derrota. "Si sigue así puede ir por la reelección pero si no, no tiene problemas de irse a su casa", aclaran cerca de Bertone. En su despacho no ven como candidato a Martín Pérez, diputado electo camporista. Más les temen a los intendentes Walter Vuoto (camporista de Ushuaia) y Gustavo Melella (de Río Grande, de FORJA-FpV). Tolhuin también es justicialista con Claudio Queno como intendente de la tercera municipalidad de la isla. Aun así, con fuerte presencia de funcionarios nacionales y ayuda para obras, Cambiemos Tierra del Fuego quedó a décimas del kirchnerista Frente Ciudadano y Social con Héctor 'Tito' Stefani, presidente del PRO que logró a último momento el acompañamiento de radicales 'separatistas' que bajaron su lista para empujarlo hasta donde llegó.