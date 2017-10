Primero fue Juan Ignacio Suris. "Esto es una pirámide. Estaba Scioli, más abajo Báez, después Echegaray en el medio. Me encuentro con empresas mías, que hay facturación de cifras enormes, falsificadas, que no las hice yo", dijo recién salido de prisión. Y luego se sumó Leonardo Fariña. El ex valijero acusó esta semana al ex titular de la AFIP de haber "encubierto" supuestas operaciones ilegales del detenido empresario kirchnerista Lázaro Báez.