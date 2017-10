— No lo sé, yo siento que me quisieron sacar a los empujones y yo no puedo tolerar los atropellos y el abuso de poder. Y a veces me pongo triste porque leo en las noticias que dicen ay, la candidata rebelde, la candidata que no hace lo que le dicen que tiene que hacer. Y yo digo por qué, tengo la verdad ¿Porque alguien pide mi cabeza hay que decir sí señor, me bajo? No, no estoy de acuerdo con eso y de ninguna manera, yo lo viví todo esto como un atropello y como un abuso de poder que no lo voy a tolerar. Y por eso estoy acá contando mi verdad y siguiendo para poder representar a los argentinos en el Congreso de la Nación.