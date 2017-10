"Yo actué bien, sin ningún interés, pero primero quise motorizar la candidatura de (Carlos) Reutemann y me dijo que no, (José Manuel) De la Sota y (Felipe) Solá, que tampoco aceptaron. Néstor Kirchner quedó por descarte, por su intención de participar", aseguró el dirigente peronista en diálogo con Radio Provincia, donde aprovechó para decir que esa elección no salió como esperaba. "El amor al dinero es la razón de todos los males dice la Biblia. (Él) tomó esa adicción y eso lo generó todos los problemas que después tuvo", lamentó el ex presidente.