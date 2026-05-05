Colombia

Explosión en mina de Sutatausa deja nueve muertos y seis sobrevivientes tras emergencia en La Ciscuda

La Agencia Nacional de Minería confirmó el traslado de los mineros al Hospital Regional de Ubaté y recordó que previamente había emitido recomendaciones para reforzar la seguridad en la operación, especialmente frente a riesgos por gases y polvo de carbón

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Seis mineros fueron rescatados con vida tras accidente en la mina La Trinidad en Cundinamarca - crédito Bomberos Cundinamarca
Seis mineros fueron rescatados con vida tras accidente en la mina La Trinidad en Cundinamarca - crédito Bomberos Cundinamarca

Una explosión ocurrida en la mina La Ciscuda, operada por Carbonera Los Pinos S.A.S. en el municipio de Sutatausa (Cundinamarca), dejó como saldo nueve mineros muertos y seis sobrevivientes. El hecho, registrado el lunes 4 de mayo de 2026, movilizó de inmediato a los equipos de emergencia, que desplegaron un operativo de rescate y atención.

Según la Agencia Nacional de Minería (ANM), la explosión se produjo al interior de la mina, ubicada en el sector Peñas de Boquerón. Al momento del incidente, 15 trabajadores se encontraban en la zona afectada.

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De acuerdo con el comunicado oficial, nueve personas perdieron la vida y seis fueron rescatadas con vida, quienes fueron trasladadas al Hospital Regional de Ubaté para recibir atención médica.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó a través de sus redes sociales que la emergencia estuvo relacionada con la acumulación de gases, una situación de alto riesgo en este tipo de explotaciones subterráneas.

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Equipos técnicos y cuerpos de socorro se movilizaron hasta la mina afectada por la explosión para reforzar la búsqueda y el rescate de los trabajadores atrapados - crédito Jorge Emilio Rey/X
Equipos técnicos y cuerpos de socorro se movilizaron hasta la mina afectada por la explosión para reforzar la búsqueda y el rescate de los trabajadores atrapados - crédito Jorge Emilio Rey/X

Operativo de rescate: coordinación y despliegue

Tras el reporte del accidente, la ANM activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) y puso en marcha el protocolo de rescate minero. En la operación participaron equipos de Salvamento Minero, bomberos de Ubaté, personal de socorro local y la Unidad de Gestión del Riesgo de Cundinamarca.

El capitán de Bomberos Cundinamarca, Álvaro Farfán, confirmó el balance de la emergencia y el traslado de los sobrevivientes: “Tenemos el reporte de seis lesionados, los cuales fueron valorados y remitidos directamente al centro hospitalario del municipio de Ubaté”.

Además, precisó el estado de las víctimas fatales y el avance del operativo: “Al momento se reportan nueve mineros fallecidos, los cuales están en proceso de recuperación de los cuerpos por parte del grupo especializado de rescate minero”.

Farfán también indicó que las labores continúan en coordinación con los organismos operativos del departamento y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Sutatausa.

En el sitio se desplegaron tres ambulancias, una medicalizada y dos básicas, listas para brindar atención inmediata a los afectados. Paralelamente, los equipos técnicos revisaron el sistema de monitoreo continuo de gases para definir las condiciones seguras de ingreso a la mina por la boca del manto Ciscuda.

El capitán de Bomberos Cundinamarca, Álvaro Farfán, confirmó el balance de la emergencia y el traslado de los sobrevivientes - crédito @BomberoFarfan/X
El capitán de Bomberos Cundinamarca, Álvaro Farfán, confirmó el balance de la emergencia y el traslado de los sobrevivientes - crédito @BomberoFarfan/X

Condiciones de riesgo y monitoreo en la mina

Durante la atención de la emergencia, los equipos realizaron la evaluación de gases y ventilación en el interior de la mina, con el fin de minimizar riesgos para los rescatistas.

El control de estos factores fue determinante para avanzar en las labores de ingreso y recuperación, en medio de un entorno con posibles emanaciones de metano y polvo de carbón.

Antecedentes de seguridad en la operación minera

La Agencia Nacional de Minería informó que el pasado 9 de abril realizó una visita técnica a la mina, en la que emitió recomendaciones para fortalecer la seguridad.

Entre las principales medidas se encontraban:

  • Actualizar las labores de inertización al interior del proyecto, debido a la presencia de polvo de carbón, incluyendo la instalación de barreras en zonas de transferencia como tolvas y otros puntos críticos.
  • Realizar la hermetización completa de labores abandonadas, donde se evidenciaron emanaciones de gases, especialmente metano, con potencial de generar acumulaciones peligrosas.
  • ⁠Incluir dentro de la matriz de riegos lo concerniente a los riesgos y peligros asociados a derrumbes, explosiones, y control de polvo de carbón.

La entidad advirtió que los depósitos de carbón pueden acumular gases y concentraciones de polvo, lo que exige sistemas de ventilación adecuados y monitoreo constante.

Máxima alerta durante la emergencia

El accidente se registró en el sector Mantogrande de la mina La Trinidad, a una profundidad aproximada de 600 metros, según información del personal en el lugar.

La situación mantuvo en máxima alerta a los organismos de socorro, que priorizaron la seguridad en cada fase del operativo. De forma paralela, el Puesto de Mando Unificado coordinó la logística, los recursos y la comunicación entre las entidades involucradas.

Comunicado - crédito ANM
Comunicado - crédito ANM

Seguimiento de las autoridades

La Agencia Nacional de Minería expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y reiteró su compromiso con la supervisión del sector.

La entidad señaló que mantiene campañas de prevención, capacitación y sensibilización en seguridad minera, enfocadas en fortalecer la gestión del riesgo en este tipo de operaciones.

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