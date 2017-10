— No, por la piña ya fui condenado. Me volvieron a juzgar por los mismos hechos. Y por la toma de la comisaría en La Boca hace casi 14 años, el día que asesinaron a Martín Cisneros. Entonces el que quiera hablar tiene que haber puesto el cuero primero. Y yo tengo la autoridad moral de haberme jugado la ropa por Cristina. Y probablemente vaya a la cárcel por Cristina, que es cosa que no me importa a mí ¿Está claro? Pero ella tiene que hacerse cargo, en un momento me tiene que escuchar. A mí a los 60 años me gustaría estar con mis nietitas, con mis nietitas, con mis hijos, mi familia. Soy un hombre operado del corazón, diabético, en una cárcel probablemente me muera. Entonces Cristina, yo no tengo nada que perder pero tendría que cambiar, tendría que cambiar algunas cosas, tenes que darle organicidad, tenes que crear la fuerza política. El kirchnerismo es un nuevo sujeto histórico del cual vos te tenes que hacer cargo. Ella tomaba una frase para descalificarnos que era la frase de Néstor cuando decía nos llaman kirchneristas para bajarnos el precio. Sí, pero eso se lo decían hace 15 años, no ahora. Vos fijate, el PJ fue solo, cinco puntos sacó, fue con Randazzo el PJ. Cinco puntos, el PJ no existe más, lo que existe es el kirchnerismo que es el peronismo del siglo XXI. Y ella le tiene que dar un formato organizativo. Y no puede ser que millones dependamos del capricho de una persona, nos tiene que escuchar. Yo desde la cárcel Cristina voy a seguir diciendo las mismas cosas.