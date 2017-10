Pero el ex ministro del Interior dejó en claro desde el principio que perder las elecciones no sería considerado una derrota. "No nos cambia mucho sacar algunos votos más o menos, nuestra construcción es a largo plazo", aseguraba uno de sus hombres más cercanos. En ese contexto se explicaban las sonrisas y miradas cómplices entre los miembros del equipo cuando las pantallas revelaban que Sergio Massa había perdido votos y la lista de Juan Manuel Urtubey había quedado segunda en Salta. Sus principales rivales en la interna justicialista tampoco pudieron festejar.