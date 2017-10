En la causa ya han declarado el ex canciller Héctor Timerman, el dirigente kirchnerista Luis D'Elia, el ex vicecanciller Eduardo Zuain, el ex espía inorgánico Ramón "Alan" Héctor Bogado, el ex secretario de la mezquita de Flores, Jorge Alejandro Khalil, el ex dirigente de Quebracho, Fernando Esteche, los ex secretarios de la Cancillería, Luciano Tanto Clement y José Alberto Mercado.