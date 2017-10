El referente de Evolución agradeció muy especialmente los votos recibidos durante elecciones del 2013, 2015 y las actuales, y aseguró: "En todas estas elecciones ha habido un cuarto de millón de porteños que nos ha acompañado siempre. Esos porteños que creen, que saben que Argentina tiene una posibilidad extraordinaria, que confían en eso y que por eso no se resignan". Y, haciendo referencia al Gobierno de Cambiemos, continuó acerca de los votantes: "No se resignan al presente, no se resignan al pasado que acabamos de tener".