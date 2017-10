En aquella entrevista, Otranto -cuya actuación fue fuertemente cuestionada por la familia del joven artesano y tatuador y por organismos de derechos humanos como el CELS, con repetidos pedidos de recusación que lo corrieron del expediente- aseguraba que no había elementos para indicar que Maldonado pudiera "haber sido herido de gravedad por un disparo a corta distancia o una piedra, por uno o más gendarmes". Por el otro lado, también descartó que los 20 gendarmes que declararon hayan acordado previamente lo que iban a testificar. "Es muy difícil que todos se hayan puesto de acuerdo es poco probable. En algún punto las diferencias de visión y de datos surgen en una testimonial. No lo descarto, pero no estoy encontrando nada que me esté haciendo sospechar que hay un armado previo en sus declaraciones", argumentó.