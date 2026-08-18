Figura de la selección Colombia femenina marcó golazo en el fútbol mexicano: así fue la jugada

Así fue la anotación de la colombiana en la victoria por 4-1 ante Santos Laguna-crédito @LigaBBVAFemenil/X

Guardar

Marcela Restrepo marcó este 17 de agosto de 2026 un gol olímpico en el triunfo de Monterrey por 1-4 ante Santos Laguna, resultado que cerró la tercera jornada del torneo Apertura del fútbol femenino en México.

El tanto llegó al minuto 32 con un tiro de esquina que superó a la guardameta Kathia Mendoza.

Con la victoria, las Rayadas sumaron su tercer triunfo consecutivo y alcanzaron nueve puntos, mientras Santos quedó con tres unidades.

Marcela Restrepo marcó un gol olímpico en la victoria de Monterrey por 1-4 ante Santos Laguna en el Apertura femenino de México-crédito @Rayadas/X

El equipo visitante abrió el marcador al minuto cinco: la española Lucía García controló un saque de banda, entró al área y asistió a la sudafricana Jermaine Seoposenwe, que definió de derecha para el 0-1. La misma García amplió de penalti tras una falta sobre Alejandra Calderón.

PUBLICIDAD

Ya en el segundo tiempo, Amaya Arias anotó en propia puerta el 0-4 al minuto 85, tras un servicio por izquierda. El descuento de Santos llegó en tiempo agregado con un cabezazo de Ahtziri Méndez en un tiro de esquina.

Estadísticas de Marcela Restrepo en la Liga MX Femenil

Marcela Restrepo se ha consolidado como figura en México-crédito Eloisa Sanchez/REUTERS

La volante de 30 años ha disputado un total de 20 partidos recientes con Monterrey en la Liga MX Femenil, acumulando un total aproximado de 1,392 minutos en cancha. En la mayoría de los encuentros fue titular y completó varios partidos completos, con solo dos ausencias por no convocatoria. Durante esta serie de partidos, la colombiana aportó goles importantes y participó activamente en la ofensiva del equipo.

PUBLICIDAD

10 de febrero de 2026: Anotó gol ante Toluca F, jugando 71 minutos.

3 de febrero de 2026: Marcó ante Santos Laguna F, con 81 minutos en cancha.

22 de enero de 2026: Anotó gol frente a Cruz Azul F, disputando 34 minutos.

17 de marzo de 2026: Hizo gol ante Atlas F, jugando 33 minutos.

3 de mayo de 2026: Marcó ante Pachuca F, sumando 90 minutos.

9 de agosto de 2026 26: Gol frente a Atlante F, con 72 minutos jugados.

De esta forma, Monterrey se encuentra con 9 puntos en el grupo A, recordando que en el fútbol mexicano femenino se juegan por dos grupos, y los mejores cuatro equipos del campeonato clasifican a los playoffs:

Tigres: 9 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +10) Monterrey: 9 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +6) Toluca: 7 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +5) Cruz Azul: 6 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -6) Club León: 3 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Querétaro: 3 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Juárez: 3 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Atlante: 3 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Santos Laguna: 3 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -5)

Estos serán los próximos partidos del Monterrey

La Liga MX Femenil continúa en acción-crédito Miguel Sierra/EFE

El próximo partido del Monterrey en la Liga Femenina será el 21 de agosto de 2026 a partir de las 10:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio el Barrial.

21 de agosto de 2026 - Liga MX Femenil: Monterrey vs. León

29 de agosto de 2026 - Liga MX Femenil: Querétaro vs. Monterrey

5 de septiembre de 2026 - Liga MX Femenil: Monterrey vs. Toluca

12 de septiembre de 2026 - Liga MX Femenil: Guadalajara vs. Monterrey

18 de septiembre de 2026 - Liga MX Femenil: Monterrey vs. Necaxa

27 de septiembre de 2026 - Liga MX Femenil: Puebla vs. Monterrey

2 de octubre de 2026 - Liga MX Femenil: Monterrey vs. Club América

17 de octubre de 2026 - Liga MX Femenil: Monterrey vs. Cruz Azul

25 de octubre de 2026 - Liga MX Femenil: Tigres vs. Monterrey

30 de octubre de 2026 - Liga MX Femenil: Monterrey vs. Pumas UNAM

6 de noviembre de 2026 - Liga MX Femenil: Juárez vs. Monterrey