Sofía, la niña rescatada por un bombero en Cali, se reencontró con su salvador: así fue el emotivo momento

Este fue el video que se viralizó en redes, que muestra a la menor fue rescatada en medio de los escombros de las edificaciones colapsadas por el terremoto de 7,4 grados que azotó al país - crédito jovenesporlavidabogota/Instagram

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El reencuentro entre Germán Duque y Sofía, la niña de tres años que permaneció atrapada bajo los escombros tras el terremoto que sacudió Cali, tuvo lugar días después del rescate y estuvo marcado por un abrazo lleno de lágrimas junto a la madre de la menor, Estefanía Echavarría.

La escena, que se vivió en medio de la emoción y el alivio a una semana de ocurrida la tragedia, simbolizó la esperanza en medio del desastre.

El edificio Ariguaní, de siete niveles y ubicado en el sector El Refugio, se derrumbó como consecuencia del sismo de magnitud 7,4 registrado en San José del Palmar, Chocó. La estructura colapsó repentinamente, dejando a varias familias atrapadas y generando una de las emergencias más complejas de la ciudad.

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El operativo de rescate desplegó a más de 1.800 socorristas locales e internacionales, quienes se organizaron en nueve puntos de búsqueda en las zonas más afectadas.

Bombero que rescató a Sofía en Cali se reencontró con la mamá de la menor - crédito Captura de Pantalla Noticias Caracol

Las primeras 72 horas, conocidas como la “ventana de vida”, fueron extendidas por las autoridades para no abandonar la esperanza de hallar sobrevivientes.

Duque llegó al sitio para relevar a sus compañeros y, en medio del caos, localizó primero a Estefanía, que permanecía atrapada e incapaz de respirar con normalidad. El equipo le proporcionó oxígeno mientras trabajaba con extremo cuidado para despejar el espacio que la aprisionaba.

En ese mismo momento, el bombero logró avanzar hasta donde se encontraba Sofía, la niña de tres años, en un espacio tan reducido que solo podía introducir su mano entre los escombros.

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Al tocar el rostro de la pequeña, Sofía rompió en llanto y se aferró a la mano del rescatista. Duque le aseguró que saldría con vida, y comenzó a retirar con cautela los materiales que impedían el rescate.

Bombero que rescató a niña en Cali también se reencontró con la menor llamada Sofía - crédito @NoticiasCaracol/X

El primer objetivo fue despejarle la cara a Sofía. Luego, consiguió sujetarla por el tronco y la extrajo del lugar, un instante que fue captado en video y se viralizó rápidamente en redes sociales, convirtiéndose en símbolo de esperanza para quienes aún buscaban sobrevivientes.

Tras extraer a la menor, Duque regresó a la labor con la madre. La situación de Estefanía requería maniobras aún más delicadas, pues seguía atrapada y presentaba complicaciones respiratorias. El equipo de rescate continuó retirando los escombros de manera progresiva hasta liberarla y trasladarla a una unidad de cuidados intensivos en una clínica de Cali.

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El contexto inmediato al terremoto estuvo marcado por la angustia de decenas de familias y la movilización de recursos médicos y psicológicos para atender a los sobrevivientes. La cifra oficial hasta el 13 de agosto reportó 88 personas rescatadas con vida en Cali, aunque la probabilidad de hallar más sobrevivientes disminuía con cada hora transcurrida.

Rescatistas realizan este domingo labores de búsqueda en los escombros del edificio Torres del Limonar, destruido por el terremoto del pasado lunes, en Cali (Colombia). EFE/ Mario Baos

La historia de Sofía y su madre fue uno de los casos que más conmovió a los equipos de emergencia y a la sociedad. El rescate, realizado por Germán Duque, fue posible gracias a la coordinación y el esfuerzo sostenido de los voluntarios, que hicieron uso de sensores de sonido, perros entrenados y equipos de alta tecnología.

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Días después de la emergencia, Noticias Caracol propició el reencuentro de la niña, su madre y el bombero que las salvó. El abrazo se convirtió en un mensaje de resistencia y solidaridad, un testimonio de lo que significa no perder la esperanza incluso en los escenarios más adversos.

La recuperación de Sofía, la niña de tres años extraída de los escombros por Duque, fue atendida de inmediato para descartar lesiones graves derivadas del aplastamiento, una complicación frecuente en este tipo de desastres. La madre, por su parte, requirió atención intensiva, iniciando un proceso de recuperación que aún continúa.

El operativo de rescate en Cali mantiene nueve puntos priorizados, moviliza a 1.800 rescatistas y suma 88 personas rescatadas con vida - crédito Alcaldía de Cali

En medio de la devastación, la imagen de la niña junto a su rescatista y su madre representa la fuerza de la vida y la importancia de no renunciar a la búsqueda de sobrevivientes.

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