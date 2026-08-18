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Video | Aficionado poblano es golpeado por elemento de seguridad al finalizar el partido entre Pachuca y Puebla en el Estadio Hidalgo

La grabación muestra que varios guardias estaban presentes durante el altercado

El incidente en el Estadio Hidalgo generó inquietud entre los asistentes tras difundirse imágenes en las que un elemento de seguridad golpeó en el rostro a un seguidor del Puebla (Captura de pantalla)
El incidente en el Estadio Hidalgo generó inquietud entre los asistentes tras difundirse imágenes en las que un elemento de seguridad golpeó en el rostro a un seguidor del Puebla (Captura de pantalla)
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El incidente en el Estadio Hidalgo generó inquietud entre los asistentes y aficionados tras difundirse imágenes en las que un elemento de seguridad golpeó en el rostro a un seguidor del Puebla.

La grabación muestra que varios guardias estaban presentes durante el altercado, donde uno de ellos agredió directamente al aficionado de La Franja, quien aparentemente se encontraba acompañado por otras personas.

Hasta el momento, ni el Club Pachuca ni Puebla han realizado declaraciones públicas que esclarezcan lo sucedido ni han ofrecido versiones oficiales sobre las circunstancias del hecho. Por ahora, la única información disponible corresponde a grabaciones y testimonios de quienes presenciaron el lamentable momento.

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El video documenta un incidente nocturno en el que varios individuos interactúan en un espacio exterior. Se observa personal de seguridad con chaquetas amarillas identificadas con 'SEPIDEP' y 'STAFF' interviniendo en la situación. Una persona de cabello rojo sostiene un objeto azul y blanco, rodeada por otros individuos. Las escenas muestran una confrontación o el desarrollo de una intervención por parte del personal presente.

¿Cómo quedó el partido entre Pachuca y Puebla?

El partido entre Pachuca y Puebla, correspondiente a la jornada 4 del Apertura 2026, concluyó con una victoria visitante. El equipo poblano logró imponerse por 3 a 2 en el Estadio Hidalgo, sumando tres puntos en condición de visitante.

Durante el encuentro, Puebla se llevó el triunfo con goles de Emiliano Gómez, Kevin Velazco y Facundo Ezequiel. Por el lado del cuadro hidalguense, el delantero Salomón Rondón fue el encargado de descontar en el marcador para los locales.

Foto de archivo de Salomón Rondón festejando tras anotar un gol en el torneo mexicano. Estadio Hidalgo, Pachuca, México. 13 de enero de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez
Foto de archivo de Salomón Rondón festejando tras anotar un gol en el torneo mexicano. Estadio Hidalgo, Pachuca, México. 13 de enero de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

¿Cómo se desarrolló el partido?

El partido se jugó con dominio alterno, donde ambos equipos generaron oportunidades, pero la contundencia se hizo esperar durante la mayor parte del encuentro.

La Franja encontró el gol en los minutos finales, cuando Facundo Almada aprovechó una jugada a balón parado para vencer al arquero de los Tuzos. El tanto desató la celebración en la banca poblana y dejó sin respuesta al cuadro local, que intentó reaccionar en los últimos instantes, pero no logró empatar.

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El resultado representó una victoria importante para Puebla, que sumó puntos clave como visitante. Pachuca, por su parte, se quedó con las manos vacías y enfrentó cuestionamientos sobre su definición en casa. El cierre intenso confirmó el carácter disputado de la jornada en la Liga MX.

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