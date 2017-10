Durante su defensa, el ex titular del Palacio San Martín usó argumentos que no son novedosos en el repertorio de los ex funcionarios kirchneristas que acuden a la convocatoria de la Justicia. Negó todas las acusaciones en su contra y culpó a los fondos buitres de estar detrás de las supuestas maniobras para responsabilizar al gobierno anterior del encubrimiento del ataque terrorista que dejó un saldo de 85 muertos. "Todo lo que me imputaron es falso de falsedad absoluta", manifestó el ex canciller y agregó: "Me quiero remitir al escrito que presento en este acto donde están contestadas las falsas actuaciones formuladas".