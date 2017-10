"Buena parte de los argumentos a favor del voto electrónico son mentiras, demostradas con evidencia científica", explica Busaniche, y añade: "Sólo en la India, Brasil y Venezuela se utiliza la boleta única electrónica que se quiere imponer acá…. ¿Estos países son los que quiere imitar el gobierno nacional?". En efecto, en países como Holanda y Alemania el voto electrónico fue prohibido. ¿Por qué? "Porque se demostró que no garantizan la custodia de manera apropiada los tres principios del sistema democráticos: que el voto sea secreto -para no ser coercionado-, su integridad -que será contabilizado tal como fue emitido- y que los votantes puedan confiar en su transparencia". En Holanda, por ejemplo, fue abandonado porque se probó que se podía violar el secreto, mientras que en Alemania el argumento por el cual se descartó es que un "ciudadano de a pie" no podía auditar el sistema sin recurrir a asistencia técnica.