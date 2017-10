El ex vicepresidente quiere seguir hablando, siempre atado al manual de su supuesta inocencia. En su próxima declaración, según pudo saber Infobae de fuentes de su entorno, volverá a insistir que no tuvo relación con Alejandro Vandenbroele, su inquilino más incómodo. Y se explayará sobre los "dueños" de The Old Fund, una de los puntos más flojos de la investigación judicial.