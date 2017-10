Brancatelli también cuestionó a Cambiemos al señalar que fue Domingo Cavallo "el que dice que las políticas económicas son las de los noventa", y se refirió al escrache que tuvo el presidente Mauricio Macri en La Pampa, donde fue agredido con huevazos: "Me parece que no hay que hablar de lo de La Pampa, que son 5 y que me imagino que estarán detenidos porque son fáciles de identificar, ¿estarán todos detenidos, no? Fueron violentos y atentaron contra el presidente, hay que detenerlos. Me parece que quieren instalar que hay una agresividad y no hablar de la realidad".