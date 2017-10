La localidad de General Pueyrredón es la segunda ciudad electoral de la Provincia y hoy atraviesa serios problemas administrativos. Hacienda de la Provincia prácticamente intervino el área económica con un hombre de confianza de Hernán Lacunza. Que la gestión no es buena lo admitieron varios funcionarios en charlas informales en el Sheraton. "Pero en las PASO no se votó gestión, evidentemente", admitía un ministro a Infobae. De hecho Vidal habló de las obras que impulsa y del servicio local del SAME y los hospitales, mientras los centros de salud cerraron sus puertas porque el municipio a cargo del intendente Carlos Arroyo no pagó el servicio de limpieza.