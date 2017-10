Vidal: Yo creo que eso lo va a tener que determinar la Justicia, no nosotros. En mi caso particular hay un caso de la UOCRA de Bahía Blanca que yo he denunciado, y que después de esa denuncia y de la detención de (Juan Pablo) "Pata" Medina renunció espontáneamente la cúpula. Pero más allá de ese caso en particular, los demás los verá la Justicia. En cada caso que encontremos un delito vamos a denunciar, eso no quiere decir que haya una lista negra y mucho menos que estén vinculadas con desapariciones. Me parecen declaraciones muy graves.