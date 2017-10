(Enviado especial a Mar del Plata). Mauricio Macri aprovechó su participación en el Coloquio de IDEA para avanzar contra la vieja política, ratificar su lucha contra el narcotráfico, cuestionar a la justicia que no investiga la corrupción y proponer a los empresarios que apuesten sin especulaciones por la Argentina. "No hay excusa, este es el lugar adonde nacimos. Y si no peleamos por nuestro lugar, no peleamos por nada", aseguró el presidente ante un auditorio que aplaudió a rabiar