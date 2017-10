El gobernador hace rato que viene hablando con otros gobernadores y dirigentes peronistas y manteniendo un diálogo fluido con la Casa Rosada. Propone con insistencia "un peronismo democrático y republicano" en el que no ve a la ex presidente. "Representa un espacio político que tiene apoyo en algunas regiones de Buenos Aires pero no tiene mucho futuro, no parece muy uniforme y cuando no se tiene aceptación uniforme es un proceso que tiene menos vida, tiende a apagarse con el tiempo", reafirma. Incluso ironiza. "Me conmueve", responde cuando le preguntan cómo ve la reivindicación del peronismo que hace Cristina Kirchner. Y agrega: "Se la pasó desconociendo al peronismo durante largo tiempo, cuando no les va bien tratan de abrazarse al peronismo".