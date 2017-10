El ministro del Interior, Rogelio Frigerio expresó ayer que "el gobierno nacional respetará la autonomía de las provincias en el manejo de las cajas jubilatorias". No sólo ello: Frigerio añadió que "hay provincias que están recibiendo el doble de recursos que recibía con el gobierno kirchnerista". es una declaración aislada o un capricho nacional. Es parte del mismo estratagema que imparte Macri en su idea de desterrar la imagen de un gobierno central gorila por el simple hecho de no ser de extracción peronista. El nuevo esquema de reparto de la obra pública encaja perfectamente en este plan: la idea de Macri es hacer obras en todas las provincias más allá de que estén manejadas por el PJ o no. Esto acaba de ocurrir en distritos como San Luis, La Pampa o Misiones. Esa estrategia descoloca a muchos intendentes acostumbrados a recibir o no fondos y obras sólo por el hecho de ser del mismo color político que el poder central. Fue la realidad que durante los 12 años de kirchnerismo sufrieron muchos gobernadores o intendentes alejados del PJ.